ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de feribot bekleyen bir TIR´ın dorsesine gizlice binen Faslı 3 kaçak geçmen, kaptanın dikkati sayesinde yakalandı.
Bursa´dan aldığı yükü Bosna Hersek´e götürdüğü öğrenilen TIR, Çanakkale´nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde feribota binmeye hazırlanırken, Faslı 3 kaçak göçmen, M31-E-341 plakalı dorsenin tavan kısmındaki brandayı kesip, içeriye gizlendi. Gelibolu ilçesine geçmek için feribota giren TIR´ın dorsesinin tavan kısmındaki brandanın yırtık olduğunu fark eden kaptan, sürücüye ve polise bilgi verildi. Gelibolu iskelesine saat 00.30 sıralarında yanaşan feribottan inen TIR´ın dorsesi, polis eşliğinde sürücü tarafından açıldı. İçeride gizlenen 3 kaçak göçmen, aşağıya indirilerek, ifadeleri alınmak için ilçe emniyetine götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu ÇANAKKALE, (DHA)
2022-01-07 12:58:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.