Özel şartlar

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Ömeğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10:100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10—100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)