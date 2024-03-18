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        Haberler Yaşam Çanakkale Türküsü sözleri nelerdir? Çanakkale Türküsünün sözleri kime ait? İşte Çanakkale Türküsü yazılışı, ait olduğu yöre ve sözleri

        Çanakkale Türküsü sözleri nelerdir? Çanakkale Türküsünün sözleri kime ait?

        Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü yıl dönümü kutlu olsun. Günüm anlam ve önemi dolasıyla Çanakkale Türküsü sözleri öne çıkıyor. Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Peki Çanakkale Türküsü sözleri nelerdir? Çanakkale Türküsünün sözleri kime ait?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:50
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        Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi ile 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde merak ediliyor. Türk milletinin tarihinde altın harflerle yazılmış bir destan olan Çanakkale Zaferi, her yıl olduğu gibi bugünde gururla anılıyor. Çanakkale türküsünü bilmeyen yoktur. Fakat türkünün kime ait olduğu merak ediliyor. İşte "Ana ben gidiyom düşmana karşı" dizeleri Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen "Çanakkale Türküsü"nün sözleri, yazılışı…

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        ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

        Çanakkale içinde aynalı çarşı

        Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale içinde bir ağaç selvi

        Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale içinde bir kırık testi

        Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale üstünü duman bürüdü

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        On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale elinde toplar kuruldu

        Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

        Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale'den çıktım yan basa basa

        Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale'den çıktım başım selamet

        Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale içinde vurdular beni

        Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

        Çanakkale içinde sıra söğütler

        Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

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        ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

        Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.

        Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.

        Çanakkale türküsünün hikayesi bir mektuptan kaynak alınıyor. Bu mektuptan Emrullah Nutku'nun "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabında bahsediliyor.

        Mektubun sahibi, kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. 1903 yılında doğan Seyfullah savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen o dönemin lisesinde 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubu üzerinde 29 Eylül 1914 tarihi bulunmaktadır ve Çanakkale'den gönderdiği mektupta annesine seslenir.

        İşte o mektup...

        Sevgili Anneciğim,

        İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum.

        Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

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        Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum.

        Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

        Oğlunuz Seyfullah.

        Albay Mustafa Kemal, zaferle çıkacağı Çanakkale Savaşı'nda silah arkadaşlarıyla... (7 Eylül 1915); (Soldan Birinci Binbaşı İzzeddin (Çalışlar), ikinci Yüzbaşı Tevfik (bıyıklıoğlu), üçüncü Yüzbaşı Cevdet, dördüncü Mustafa Kemal, Beşinci Doktor Yarbay Hüseyin, altıncı Yüzbaşı Saim, yedinci Yüzbaşı Neşet (Çopur)

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