"İYİLEŞECEĞİM"

"Merak etmeyin, iyileşeceğim" diyen ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım... Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" dedi.

"MORALİMİ YÜKSEK TUTUYORUM"

"Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru" diyen Canan Ergüder, "Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. Bu inişli çıkışlı bir süreç olacak ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit" şeklinde konuştu.