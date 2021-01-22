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Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun´un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede aynı suçtan Kaftancıoğlu'na daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun'un Kaftancıoğlu´nun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliği'nin de takipsizlik kararını kaldırdığı vurgulandı. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame
DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş´ın 21 Nisan 2020 günü saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi´ne geldiği belirtildi. Kişilerin burada Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan müşteki Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de şüpheli Canan Kaftancıoğlu´na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

FAHRETTİN ALTUN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETTİ

İddianamede müşteki Altun´un Başsavcılığa sunduğu dilekçesinde, eylemin delili olarak şüphelinin sosyal medya hesabında yayımladığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir. Yine gidecektir. CHP İlçe Başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazıları gösterdiği ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Kaftancıoğlu´nun savunmasına da yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu´nun "Suat Özçağdaş´ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiğini, müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Suat Özçağdaş´a hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve suçlamayı kabul etmediği" kaydedildi. İddianamede soruşturma kapsamında temin edilen iletişim kayıtları ve Özçağdaş´a ait telefonun hakim kararına istinaden incelenmesi sonucu tanzim edilen tutanak içeriğinde Kaftancıoğlu´nun Özçağdaş´a Fahrettin Altun´un özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARINI SULH CEZA HAKİMLİĞİ KALDIRDI

İddianamede bu sebeple Kaftancıoğlu hakkında üzerine atılı suçtan delil yetersizliği sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, Fahrettin Altun´un itirazı üzerine bu kararın Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği´nin kararıyla 23 Kasım 2020 tarihinde kaldırıldığı ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 173 / 4. Maddesi gereğince Canan Kaftancıoğlu hakkında kamu davası açma zaruretinin doğduğu vurgulandı. İddianamenin değerlendirme kısmında şüphelinin üzerine atılı müsnet suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli delil bulduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Canan Kaftancıoğlu hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamede düzenlendi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi´nin iddianameyi kabul etmesi halinde, Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

10 YIL 6 AYA KADAR CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

Bunun yanı sıra Kaftancıoğlu hakkında Altun´un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ayrıca CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş´ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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