Canan Karatay eşine veda etti

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, 78 yaşındaki eşi Dr. Ali Başak Karatay, dün hayatını kaybetmişti. Karatay için bugün öğle vaktinde Moda Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı. Taziyeleri kabul eden Canan Karatay, duygularını; "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı. Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.