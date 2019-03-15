İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, patlıcan, biber ve domatesin kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalarını anlattı.
Kış mevsiminde yaz sebzelerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Karatay, kış aylarında hastalanmamak için bol bol turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz yemeyi tavsiye etti.
Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyledi.
Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay mevsimine göre sebze tüketiminin önemine değindi.
"12 AY PATLICAN YERSENİZ VÜCUT İSYAN EDER"
Patlıcan, biber ve domatesin kış mevsiminde tüketimini değerlendiren Karatay, “Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz.
Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir.
Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki, hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyiz” dedi.
MUTLU OLMAK İSTEYEN ŞALGAM SUYU İÇSİN
Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti.
Mutluluk hormunu olan seratoninin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, “Seratonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur.
Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de seratonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir” diye konuştu.
Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu vurguladı.
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