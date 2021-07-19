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Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir?

Star TV sinema kuşağında ekrana gelen Amerikan yapımı aksiyon ve komedi filmi Canavar Kamyonlar araştırılıyor. Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını ekrana taşıyan Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar oyuncuları kim?

Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir?

Senaryosunu Derek Connolly'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Chris Wedge'nin yaptığı Canavar Kamyonlar filmi merak konusu oldu. Paramount Pictures için üretilen 2016 yapımı film sinema severler tarafından araştırılıyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Canavar Kamyonlar konusu nedir? Canavar Kamyonlar oyuncuları kim?

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Lucas Till
Jane Levy
Amy Ryan
Rob Lowe
Danny Glover
Barry Pepper
Holt McCallany

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