'Canavarların Altın Çağı’ Kundura Sinema'da

Repertuvar yaklaşımının yanı sıra modern sinemanın restore klasiklerine de özel bir alan açan Kundura Sinema, ‘Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı’ adlı yeni programı ile sinemaseverleri gotik atmosferlerin ve unutulmaz canavarların altın çağını beyazperdede yeniden keşfetmeye davet ediyor. 1930-1945 yılları arasında çekilmiş Drakula, Frankenstein, Kurt Adam gibi korku klasiklerinin restore edilmiş kopyalarının yanı sıra Suyun Sesi gibi çağdaş yapımların klasik canavar filmlerine getirdiği modern yorumlarla geçmişin ve bugünün sineması arasında benzersiz bir bağ kuran seçkisiyle ‘Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı’ izleyicisine hem korkunun hem de insan doğasının derinliklerine dokunan bir seyir deneyimi sunuyor.

REKLAM

‘Canavarların Altın Çağı’ programı kapsamında; Mary Shelley’nin edebi klasiğinden uyarlanan ve yönetmenliğini James Whale üstlendiği 1931 yapımı Frankenstein ve 1935’te çekilen Frankenstein’ın Gelini (Bride of Frankenstein) 8 Şubat Cumartesi günü beyazperde de sinemaseverlerle buluşacak. Frankenstein filmi takıntılı bir bilim insanının ölümden döndürdüğü ve dikişlerle bir araya getirilmiş bir cesetle yaptığı deneyler üzerinden bilim, etik ve insan doğasının sınırlarını sorgularken Frankenstein’ın Gelini ise aynı bilim insanının, yarattığı canavara bir eş yapmaya ikna olmasını konu alıyor.

Program 14 Şubat Cuma akşamı ise Guillermo del Toro’nun 2017’de çektiği Suyun Sesi (The Shape of Water) filmini sinemaseverlerle buluşturacak. Film dilsiz bir kadın olan Elisa’nın, çalıştığı laboratuvara getirilen gizemli bir su yaratığıyla kurduğu derin ve dokunaklı bağı merkeze alıyor. Venedik’te büyük ödül Altın Aslan’ı kazanan Suyun Sesi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil dört dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

REKLAM

‘Canavarların Altın Çağı’ programının bir diğer edebiyat uyarlama ise Bram Stoker’ın eserinden Tod Browning tarafından sinemaya uyarlanan 1931 yılı yapımı Drakula (Dracula) 15 Şubat Cumartesi günü gösterilecek. Transilvanya’daki şatosundan Londra’ya taşınmak isteyen Kont Drakula’nın dehşet saçan hikâyesini anlatan ve korku sinemasının mihenk taşlarından kabul edilen filmin ikonik karakteri Kont Drakula, Bela Lugosi’nin unutulmaz performansıyla âdeta ölümsüzleşiyor. Aynı gün gösterimi gerçekleştirilecek Lambert Hillyer imzalı Drakula’nın Kızı (Dracula’s Daughter) ise Drakula’nın doğrudan devam filmi olarak karşımıza çıkıyor. Bram Stoker’ın kısa öyküsünden esinlenen film, kontun kızı Marya Zaleska’nın kimlik, özgürlük ve içsel çatışmalarına odaklanarak izleyicisine güçlü bir anlatı sunuyor.