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        Haberler Dünya Canbolat: İsrail Dürzileri kullanıyor | Dış Haberler

        Velid Canbolat: İsrail Dürzileri kullanıyor

        Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in son zamanlarda Dürzilerle ilgili söylemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Canbolat, İsrail'in Dürzileri kendi amaçları doğrultusunda kullandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:59
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        Canbolat: İsrail Dürzileri kullanıyor
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        Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'in "Dürzileri kendi amaçları doğrultusunda kullandığını" belirtti.

        Canbolat, başkent Beyrut'ta, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Lübnan Dürzi Cemaatinin olağanüstü toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Şam'a giderek Suriye yönetiminin bölgedeki otoritesini "teyit edeceğini" dile getiren Canbolat, "Bazı zayıf iradeli insanları iç savaşa sürüklemek istiyorlar. Nasıl biteceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        "Siyonizm, Dürzileri kullanıyor"

        İsrail'in bölgede kendi amaçları doğrultusunda "Dürzileri kullandığını" vurgulayan Canbolat, "Siyonizm, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını bastırmak amacıyla Dürzileri asker ve subay olarak kullanıyor. Bugün ise Suriye'deki Cebel el-Arab'a saldırmak istiyor." dedi.

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        İsrail'deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Muvaffak Tarif hakkında konuşan Canbolat, "İşgal altındaki Filistin'de bulunan Dürzi cemaatinin Şeyhi Muvaffak Tarif'in bizi temsil etmediği ve Siyonist güçler tarafından desteklendiği görüşündeyim." değerlendirmesinde bulundu.

        Canbolat, "Cebel el-Arab'a saldırmak istiyorlar. Ya Arap kimliğimizi koruyacağız ya da Siyonistlerin planına uyacağız" ifadelerini kullandı.

        İsrail'in 1982'de Beyrut'u işgalini hatırlatan Canbolat, "O dönemde bizim yaşadıklarımızdan çok tehlikeli bir durumun olduğunu söylüyoruz. Yıkıcı bir savaştan çıkıyoruz. İsrail ordusunun çekilmesiyle nefes almaya çalışıyoruz, ancak hala bunun (savaşın) acısını çekiyoruz" şeklinde konuştu.

        Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı ve Dürzilerin önde gelen siyasetçisi Canbolat, dün bölgedeki gerilimi görüşmek üzere Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan randevu talep ederek görüşeceğini açıklamıştı.

        Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart'ta hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olaylar üzerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'yı "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.

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