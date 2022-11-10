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Haberler Magazin Caner Erdeniz: Müge'nin (Müge Boz) oyuncu olması benim için bir zorluk değil - Magazin haberleri
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Caner Erdeniz: Müge'nin oyuncu olması benim için bir zorluk değil

Müge Boz ile objektiflere yansıyan Caner Erdeniz, "Oyuncu eşi olmak zor mu?" sorusuna yanıt verdi. Erdeniz, "Zor değil. Herkesin kendi düzeni var, o konuda Müge de, ben de karşılıklı olarak kendi alanlarımıza saygı gösteriyoruz. Müge'nin oyuncu olması benim için bir zorluk değil" dedi

Caner Erdeniz: Müge'nin (Müge Boz) oyuncu olması benim için bir zorluk değil - Magazin haberleri
"Oyuncu olması benim için bir zorluk değil"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'le birlikte Etiler'de görüntülendi. Reklam çekimlerini tamamladıklarını söyleyen Boz, "Gezmeyi seviyoruz. Farklı yerler görmeyi, farklı deneyimler edinmeyi seviyoruz. O yüzden enerjimiz tuttu. Güzel geri dönüşler de aldık" dedi.

Gazetecilerle sohbet eden çift, "Gitmek istediğiniz bir yer var mı?" sorusuna, "Mardin'i ailecek görmek istiyoruz, oranın kültürünü yaşamak isteriz" şeklinde yanıt verdi.

"ÇOK ETKİLENMİŞTİM"

Boz, "Karadeniz'i gitmek çok istiyoruz. Ben yıllar önce Karadeniz'e gitmiştim ve oradaki yaylaları gezme şansım olmuştu, çok etkilenmiştim. Hem insanı hem yemekleri hem doğası gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden Caner'i de oraya götürüp, Vina'ya da Karadeniz'in güzelliğini ve insanını tanıştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMLA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM"

Oyuncuya, "Sürekli seyahat ediyorsunuz, Caner bey, Vina'ya bakmakta zorlanıyor mu?" sorusu yöneltildi. Müge Boz, "Caner'e sormak lazım. Ben yokken Vina'yla o ilgilendi" dedi.

Bu sırada söze giren Erdeniz, "Vina'yla tek başımızaydık. Çok da zorlanmadık. Ben kızımla birebir vakit geçirmeyi seviyorum. Müge'yi çok özledik" şeklinde konuştu.

"OYUNCU OLMASI BENİM İÇİN BİR ZORLUK DEĞİL"

Basın mensuplarının, "Oyuncu eşi olmak zor mu?" sorusunu da cevaplayan Caner Erdeniz, "Zor değil. Herkesin kendi düzeni var, o konuda Müge de, ben de karşılıklı olarak kendi alanlarımıza saygı gösteriyoruz. Müge'nin oyuncu olması benim için bir zorluk değil" açıklamasında bulundu.

"TEKLİFLERE AÇIĞIZ"

Boz, son olarak gazetecilerin, "İleride birlikte bir sinema filminde rol alır mısınız?" sorusuna, "Açıkçası ben Caner'i çok yetenekli görüyorum reklam filmlerinde de yer aldığı için... Kamera karşısında baya rahat. Geçen seneye göre bu sene daha da iyi. Tekliflere açığız" cevabını verdi.

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