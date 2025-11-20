Habertürk
        Caner Keskin'i kim öldürdü?

        Caner Keskin’i kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün de Caner Keskin'in şüpheli ölümü konuşulmaya devam etti. Caner Keskin'in babaannesinin bahçesinde bulunan esrarengiz not, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Olay artık bir cinayet dosyası olarak ele alınıyor. Peki, katil kim?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:06
        Caner Keskin'i kim öldürdü?
        Notta yazan “Caner’in katili Aynur’un dünürleri olabilir, namus davasından” ifadeleri büyük bir şüphe oluşturdu. Bu notun ardından Cihan’ın ev sahibi Aynur sinir krizi geçirirken iddiaları kesin bir dille reddetti. Cihan ise bu iddiaların “saçmalık” olduğunu, birilerinin bilerek dikkat dağıtmaya çalıştığını söyledi.

        BU NOTU KİM YAZDI? KATİL, NOTU YAZAN KİŞİ Mİ?

        Didem Arslan Yılmaz canlı yayında şu soruyu gündeme taşıdı: Katil bu notu yazan kişi olabilir miydi? Yoksa dikkat mi dağıtılmak isteniyordu? Ya da o gün cenazede bulunmayan, cenaze namazını erken terk eden kişilerden biri mi?

        Programda Didem Arslan Yılmaz, Cihan’dan el yazısı örneği istedi ve Cihan’ın el yazısı canlı yayında gösterildi. Şimdi akıllarda tek bir soru var:

        O notu kim yazdı?

