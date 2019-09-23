Canevim yeni bölüm ne zaman? Canevim bu akşam yok mu? soruları dizinin yeni bölümünü her zamanki yayın saatinde ekranlarda bulamayan izleyici tarafından soruluyor. İşte 23 Eylül 2019 ATV yayın akışı ve Canevim dizisine dair detaylar...

CANEVİM BU AKŞAM YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Canevim dizisi normalde her Pazartesi 20.00'de ATv ekranlarında oluyordu. Ancak bu akşam yapılan yayın akışı değişikliğinde Canevim dizisi saat 22.00'de ekranlarda olacak.

CANEVİM 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"O sadece karşılık beklemeden beni sevip, yanımda oldu..."

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar.

Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

ATV YAYIN AKIŞI - 23 EYLÜL 2019

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anıl ile Tatlı Sert

13.00 ATV GÜN Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22.00 Canevim (yeni bölüm)

01.00 Güven Bana

03.15 Yeter

05.35 Kırgın Çiçekler