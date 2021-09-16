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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ KOCA! Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! - Haberler
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Boşanma aşamasında vahşet!

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi 28 yaşındaki Gülten Y.'yi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Emrah Y., polis tarafından yakalandı. Genç kadının yakınları acı haberin ardından sinir krizi geçirdi

CANİ KOCA! Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! - Haberler
Boşanma aşamasında vahşet!
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AA

Zonguldak'ta iddiaya göre, Emrah Y., Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'taki evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Gülten Y.'yi (28) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre sağlık personeli yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülten Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL KOCA KAÇTI, YAKALANDI

Şüpheli Emrah Y. ise polis ekiplerince Merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyünde yakalandı.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Gülten Y.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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