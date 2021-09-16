Boşanma aşamasında vahşet!

Zonguldak'ta iddiaya göre, Emrah Y., Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'taki evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Gülten Y.'yi (28) silahla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre sağlık personeli yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülten Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KATİL KOCA KAÇTI, YAKALANDI
Şüpheli Emrah Y. ise polis ekiplerince Merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyünde yakalandı.
Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Gülten Y.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
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