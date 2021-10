17 yaşında Gizem'i katletmişti! Mahkemede şoke etti! 0:00 / 0:00

DHA

Burdur'un Bucak ilçesinde, 17 Mart'ta parkta tartıştığı eski sevgilisi Gizem Canbulut'u (17) bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız'ın (19) yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Eren Yıldız tutuklu bulunduğu Elmalı Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Gizem Canbulut'un yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

"OCAKLARINA ATEŞ DÜŞÜRMEK İSTEMEZDİM"

DHA'da yer alan habere göre duruşmada ifade veren sanık Eren Yıldız, Gizem Canbulut'un ailesinden özür dileyerek pişman olduğunu söyledi. Yıldız, "Çok pişmanım. Benim gelecek planlarım vardı. Ocaklarına böyle bir ateş düşürmek istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra Eren Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 11 Ocak 2022 tarihine erteledi.

"ÜST SINIRDAN CEZA BEKLİYORUZ"

Mahkeme sonrası Gizem Canbulut'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan, adliye çıkışında açıklama yaptı. Ailenin vicdanının rahatlatılması için üst sınırdan ceza beklediklerini anlatan Türkcan, şunları söyledi:

"Her şeyden önce bir kadın, bir çocuk öldü. Bunu geçen celsede de söylemiştik zaten. Bugün ikinci duruşma görüldü. Tutukluluk hali devam ediyor ama kamu vicdanından ziyade ölen çocuğun ailesinin vicdanının rahatlatılması için üst sınırdan bir ceza bekliyoruz. Beklentimiz yüksek. Umarız her şey umduğumuz gibi devam eder ve cezayı hak ettiği gibi alır. Çünkü her şeyden önce bir çocuk vefat etti. Bunun acısı toplumda bir şekilde unutulur, kamuda unutulur ama bu insanların yüreğindeki ateş sönmeyecek."

"7 AYDIR MEZARLIĞA GİDİYORUM"

Gizem Canbulut'un babası Hasan Canbulut, "Eğer o ağır cezayı alırsa içim rahatlamış olur" dedi. Ağabeyi İbrahim Canbulut ise, "7 aydır mezarlığa gidip geliyorum ama bir türlü kardeşim yanıma gelmiyor. Böyle bir şey olsun hiç istemezdim. Adalet yerini bulsun. En ağır cezayı istiyoruz" diye konuştu.

Ablası Ayşana Pişgin adaletin yerini bulmasını talep etti. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını isteyen Pişgin, "Kardeşim gibi başka Gizemler ölmesin. En ağır cezayla cezalandırılsın. Hiç çıkmasın. Hatta idam gelsin" dedi.