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Anne ve babasını zehirle öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar!

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Mahmut Can Kalkan'a uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmederek, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi

KATİL! Son dakika: Anne ve babasını zehirle öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar! - Haberler
Anne ve babasını zehirle öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar!
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AA

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti.

ANNE VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

CEZASI MÜEBBETE ÇEVRİLMİŞTİ

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada Kalkan, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürme" suçundan önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra indirim uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kalkan'a ayrıca "kardeşi tasarlayarak kimyasal silahla öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

MAHKEMENİN MÜEBBET KARARINI KALDIRDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan itirazlar ve resen yapılan inceleme neticesinde, ilk derece mahkemesinin sanık Mahmut Can Kalkan hakkında verdiği 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası kararında yer alan iyi hal indirimlerinin, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı ve yeni hüküm kurdu.

BİR SİLUETİN CİNAYETE YÖNLENDİRDİĞİ İDDİASI

Yeniden yargılama yapan heyetin verdiği kararda, maktullerin ölümlerinin Adli Tıp Kurumu raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleştiğinin kesin olduğu belirtilirken, sanığın savunmalarında, "kendisinden başka kimsenin görmediği, kırmızı gözleri olan ve cinsiyeti olmayan bir siluetin" kendisini cinayete yönlendirdiğini iddia ettiği anımsatıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nca sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ve kurumca verilen raporlarda sanığın "kendisini hasta gösterme çabasının belirgin olduğu ve simülatif bir tavır sergilediği" şeklinde tespitlerin yer aldığına kararda dikkat çekildi.

CEZASI 2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS OLDU

Bu nedenle sanık için, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde belirlenen indirim koşullarının oluşmadığını kaydeden heyet, sanığa, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

KARDEŞİNE YÖNELİK SUÇA DA 15 YIL HAPİS

Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan kardeşine yönelik eylemine ilişkin de "çocuğa ve kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine karar veren heyet, bu cezada da aynı gerekçeyle indirim uygulanmasına yer olmadığını belirtti.

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