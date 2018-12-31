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İlk olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Bademlidere Mahallesi 2591 Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. O sırada evde bulunan 2 kişi içeride mahsur kaldı.
Dumanları fark eden ve binayı boşaltmaya çalışan 6 kişi de, yoğun duman nedeniyle binayı terk edemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, bir kısım itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan 8 kişi de diğer itfaiye erleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; yangında kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri, yoğun çalışma sonucu Cinnan K. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı.
1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İkinci olay ise Mamak ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Kartaltepe Mahallesi 302. Cadde’de bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm evi sararken, ev sahibi Ünal Bilen, evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalarak yaralanan Ünal Bilen’i bulunduğu yerden çıkarttı. Ünal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada Bilen'in iki komşusu da yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Her iki yangınla ilgili de soruşturmalar sürüyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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