        Çankırı'da iki zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı

        Çankırı'da iki zabıta memuru bıçaklandı

        Çankırı'da zabıta ekipleriyle tezgah açmak isteyen kişiler arasında çıkan kavgada iki zabıta memuru bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan 1'i kadın 5 şüpheli, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 00:22 Güncelleme: 14.08.2025 - 00:24
        Çankırı'da iki zabıta memuru bıçaklandı
        Mimar Sinan Mahallesi, Cumhuriyet Mektep Sokak’ta, izinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişiyle zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı zabıta memurları Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan 1'i kadın 5 şüpheli, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

