Motosiklet, otomobile çarptı: 2 çocuk öldü 0:00 / 0:00

DHA

Çankırı'da park halinden çıkmaya çalışan otomobile çarpan motosikletteki Osman Özçelik (16) ve Kerim Sancı (12) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi, Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve park halinden çıkmaya çalışan 34 FBS 695 plakalı otomobile, Osman Özçelik'in kullandığı motosiklet çarptı.

Motosikletin sürücüsü Özçelik ile arkasında bulunan Kerim Sancı, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Özçelik ve Sancı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.