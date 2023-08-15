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        Çankırı´da çıkan yangında 10 dönüm orman zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:37
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        Çankırı´da çıkan yangında 10 dönüm orman zarar gördü
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        Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.

        Yangın bugün 16.00 sıralarında Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyü bölgesindeki ormanda çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine yangına; çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

        Çaparkayı Köyü Muhtarı Mustafa Kayı, "Şabanözü, Orta, Yaylakent, Çankırı, Eldivan itfaiyeleri, askeriyemiz, köylümüz hep birlikte buraya geldiler, yangını söndürdük. Yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Neden çıktığı henüz belli değil. İnceleme yapılacak" dedi.

        Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Şabanözü Ramazan SARICI

        2023-08-15 23:36:14

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