Kazada ölen 14 yaşındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

ÇANKIRI'nınKurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet Said Gümüştekin'in (14) cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi, Osman Arılıkaltı (17) ise Kurşunlu'da toprağa verildi.

Kurşunlu'da Büyükgöl yolu mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin, hayatını kaybetti. Arkadaşları T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) de yaralandı. Mehmet Said Gümüştekin ve Osman Arılıkaltı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi. Mehmet Said Gümüştekin'in cenaze namazını ilçede imamlık yapan babası Abdulkerim Gümüştekin kıldırdı.