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        Turistik Tuz Ekspresi, 101 engelli birey ile sefere çıktı (2)

        TURİSTİKTUZ EKSPRESİ, ÇANKIRI'YA ULAŞTITarihi Ankara Garı'ndan sabah saatlerinde harekete eden, 101 engelli bireyi ve ailelerini taşıyan Turistik Tuz Ekspresi, Çankırı Tren Garı'na ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:50
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        Turistik Tuz Ekspresi, 101 engelli birey ile sefere çıktı (2)
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        TURİSTİKTUZ EKSPRESİ, ÇANKIRI'YA ULAŞTI

        Tarihi Ankara Garı'ndan sabah saatlerinde harekete eden, 101 engelli bireyi ve ailelerini taşıyan Turistik Tuz Ekspresi, Çankırı Tren Garı'na ulaştı. Karşılama törenine Çankırı Valisi Fırat Taşolar, eşi Didem Taşolar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çankırı Yaran Ekibi, geleneksel oyunlarla trenden inen yolcuları selamladı. Yaran oyunları, engelli bireylerin ve ailelerinin büyük beğenisini topladı. Gardaki programın ardından katılımcılar, 'Yer Altı Tuz Şehri' başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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