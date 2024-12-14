Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek

TİCARETBakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisi, 22 yıldır tam 5 kat büyümüştür. 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacak" dedi.

Bakan Bolat, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çankırı'yı ziyaret etti. Bakan Bolat, ilk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Fırat Taşolar tarafından karşılanan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Taşolar ve beraberindeki heyet ile bir süre görüştü. Ardından, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye katılan Ticaret Bakanı Bolat, burada partililere hitap etti. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, milletvekilleri ile çok sayıda partili yer aldı.

'ESERLER, YAPTIRIMLAR GERÇEKTEN GÖZ KAMAŞTIRMAKTA' Bakan Bolat, AK Parti'nin 22 yılda Çankırı'ya çok büyük eserler kazandırdığını belirterek, "78 yılda yapılanların belki 3 katı daha fazla eserler kazandırıldı. Çok önemli yatırımlar yapıldı. Bugüne kadar yapılan eserler, yatırımlar gerçekten göz kamaştırmakta. Tam 55 milyar Türk lirası değerinde yatırım yapıldı. 777 yeni derslik yapıldı, Çankırı'nın kurtuluşunu gerçekleştiren Karatekin ismiyle Karatekin Üniversitesi kuruldu. Binlerce öğrenci, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim görüyor. 5 bin 633 kişilik yurtlar yapıldı, 32 spor tesisi yapıldı. Sosyal yardımlarda 1 milyar liralık kaynak aktarıldı. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin, hastalarımızın yanında olduk. Tam 10 tane yeni hastane yapıldı Çankırı'da. 26 sağlık tesisi, 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanesi inşaatı da hızla devam ediyor. TOKİ, Çankırı merkez ve bütün ilçelerinde devasa konutlar yapıp Çankırılıların barınma sorunlarını çözmektedir. Bugüne kadar 4 bin 632 konut tamamlandı, 1584 konut da hızla tamamlanma yolunda ilerliyor" dedi.

'ÇANKIRI İHRACAT ŞEHRİ OLDU' Sanayi kuruluşlarının, Çankırı'nın üretim seviyesini hızla artırdığını aktaran Bolat, "Çankırı, bir ihracat şehri haline geldi. Çankırı geçen yıl 800 milyon dolar ihracat yaptı, buna karşılık 185 milyon dolar da ithalat yaptı. Çankırı 4 birim ihracat yaptı, 1 birim ithalat yaptı. Bu ne demek? Çankırı 1'e 4 dış ticaret fazlası veriyor, cari fazla veriyor. Çankırı üretim şehri, çalışma şehri, bereket, huzur şehri Çankırı. Allah'ın izniyle 2 sene içinde Çankırı'nın mal ihracatı, 1 milyar doları aşacaktır. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı olarak Çankırı'daki esnaf ve sanatkarlarımızın yanında onlara desteklerimizle güç veriyoruz. Bu anlamda baktığımızda Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden bu sene Çankırı'da 756 adet esnafımıza 381 milyon lira yüzde 50 sübvansiyonlu kredi kullandırdık, finansman kullandırdık. İnşallah önümüzdeki yıl bu rakamlar daha da artacaktır" diye konuştu.

'BUGÜNLERİN KIYMETİNİ BİLELİM' Çiftçi, emekli, işçi, memur, esnaf ve sanatkarların hepsinin yüzünün 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde güldüğünü söyleyen Bolat, "Çünkü Türkiye ekonomisi, 22 yıldır tam 5 kat büyümüştür. 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk 78 yılda 58 hükümet kuruldu. Son 22 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte yönetiyoruz ülkemizi. 3 ayda, 6 ayda hükümetlerin kurulup yıkıldığı dönemler geride kaldı. AK Parti'den önce 90'lı yıllarda 2002'ye kadar tam 9 hükümet kuruldu. İstikrar olmazsa, huzur olmazsa, terör olursa ekonomide güven olmazsa bir ülke büyüyebilir mi, büyüyemez. Bugünlerin kıymetini bilelim" dedi.