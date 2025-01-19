Merdiven çıkarken düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
ÇANKIRI'da merdivenden çıkarken ayağı takılıp düşen Birol Y.
ÇANKIRI'da merdivenden çıkarken ayağı takılıp düşen Birol Y.(57), üzerindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay Çerkeş ilçesi Kabak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, merdivenden çıktığı sırada ayağı takılıp düşen Birol Y.’nin üzerinde taşıdığı silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Birol Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Birol Y.'nin cansız bedeni otopsi için ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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