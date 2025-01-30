Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

        ÇANKIRI'da görülen şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarları tedbiren kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da görülen şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarları tedbiren kapatıldı.

        Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Çankırı ve çevre illerde şap hastalığının görülmesi nedeniyle çeşitli tedbirler alındığı belirtilerek, "Bu çerçevede, 28 Ocak 2025 tarih ve 2025/02 sayılı karar doğrultusunda, Çankırı il merkezi ve tüm ilçelerde bulunan hayvan pazarlarının, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar tedbiren kapatılmasına karar verilmiştir. Şap hastalığı; özellikle çift tırnaklı hayvanlar arasında hızla yayılan ve hayvancılık sektörü üzerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olup, alınan bu tedbirler, hem hayvan sağlığının korunması hem de ekonomik zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların şap hastalığı ile ilgili mücadelede alınan kararlara hassasiyetle uymaları, hayvan hareketlerinde dikkatli olmaları ve olası şüpheli durumları en kısa sürede il/ilçe müdürlüklerimize bildirmeleri gerekmektedir. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; üreticilere ve hayvan yetiştiricilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Hastalığın kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara tüm paydaşların destek vermesi oldukça önemlidir. Alınan tedbirler geçici olup, hastalığın yayılımının önlenmesiyle birlikte hayvan pazarları yeniden hizmete açılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
        Sular köpüklendi! Yalova'da sular kesildi
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Genç kız yaralı Boran cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede ö...
        Çankırı'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede ö...
        Çankırı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Çankırı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Çankırı'da çeltik üreticileri bilgilendirildi
        Çankırı'da çeltik üreticileri bilgilendirildi
        Dodurga beldesinde TOKİ konutlarının sahipleri evlerinden memnun
        Dodurga beldesinde TOKİ konutlarının sahipleri evlerinden memnun
        Çankırı'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çankırı'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çal...
        Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çal...