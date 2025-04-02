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        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı

        ÇANKIRI'dakaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya için jandarma ve AFAD tarafından arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:45
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        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı
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        ÇANKIRI'dakaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya için jandarma ve AFAD tarafından arama çalışması başlattı.

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan ailesiyle memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyüne gelen ve bu sabah evden çıkan Ayaz Hamdi Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce köyde ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. İz takip köpeği ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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