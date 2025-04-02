Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı

ÇANKIRI'dakaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya için jandarma ve AFAD tarafından arama çalışması başlattı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan ailesiyle memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyüne gelen ve bu sabah evden çıkan Ayaz Hamdi Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce köyde ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. İz takip köpeği ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı.