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        Çankırı'da işçilerin taşındığı servis otobüsü şarampole devrildi; 23 yaralı

        ÇANKIRI- Ankara karayolunda işçilerin taşındığı servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 03:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 03:05
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        Çankırı'da işçilerin taşındığı servis otobüsü şarampole devrildi; 23 yaralı
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        ÇANKIRI- Ankara karayolunda işçilerin taşındığı servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı işçilerin taşındığı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, 45 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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