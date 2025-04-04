Çankırı'da işçilerin taşındığı servis otobüsü şarampole devrildi; 23 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı işçilerin taşındığı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, 45 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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