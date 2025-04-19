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        Çankırı'da uyuşturucuya 6 gözaltı

        ÇANKIRI'da operasyon düzenlenen evde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:20
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        Çankırı'da uyuşturucuya 6 gözaltı
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        ÇANKIRI'da operasyon düzenlenen evde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak'taki eve operasyon gerçekleştirdi. Baskında 6 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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