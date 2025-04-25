Milli atıcılar, Çankırı Kitap Günleri'nde gençlerle buluştu

ÇANKIRI Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve İsmail Keleş sporcu gençlerle buluştu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve İsmail Keleş Çankırı Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen Çankırı Kitap Günleri etkinliklerine katıldı. Atıcılar, spor yaşantılarından, elde ettikleri başarılardan gençlere tavsiyelerde bulunarak söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ise “Çankırılı olarak kitap günleri fuarı düzenlendiği için gerçekten gurur duydum. Biz spor aileyiz ama sporcular da dahil herkesin kitaplarla beraber yaşaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Kitap okumayan toplumlar hiçbir zaman gelişip ileriye gidemezler. Gençlik çağınızda mutlaka kitapla tanışın. Sporun zirvesi olimpiyat. Fedakar olur ve çalışırsanız, iş disiplininiz varsa memleketinize çok büyük faydalar sağlamak istiyorsanız memleketiniz vatanınızı seviyorsanız, Yusuf ve İlayda’nın ülkemize sağladığı katkıyı hiçbir mesleki ve branşta sağlayamazsınız. Bana kalırsa Türkiye’ye olan borçlarını binlerce kez ödediler. Ülkemizin inanılmaz reklamını yaptılar. Sporun verdiği itibari kolay kolay başka meslek vermez. Çalışırsak Çankırı’dan da milli sporcularımız çıkar. Birçok mesleği yapın başarı elde edin ama sporun size çok şey sağlayabileceğini unutmayın. Sporun maddi manevi çok büyük katkıları olur sizlere. İlerde mesleğinizde çok başarılı olmak istiyorsanız hayatınızda spor bulunsun, hayatınızın bir parçası olsun. Bir spor dalını yapın” dedi.