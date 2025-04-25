Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Milli atıcılar, Çankırı Kitap Günleri'nde gençlerle buluştu

        ÇANKIRI Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve İsmail Keleş sporcu gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli atıcılar, Çankırı Kitap Günleri'nde gençlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANKIRI Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve İsmail Keleş sporcu gençlerle buluştu.

        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve İsmail Keleş Çankırı Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen Çankırı Kitap Günleri etkinliklerine katıldı. Atıcılar, spor yaşantılarından, elde ettikleri başarılardan gençlere tavsiyelerde bulunarak söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ise “Çankırılı olarak kitap günleri fuarı düzenlendiği için gerçekten gurur duydum. Biz spor aileyiz ama sporcular da dahil herkesin kitaplarla beraber yaşaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Kitap okumayan toplumlar hiçbir zaman gelişip ileriye gidemezler. Gençlik çağınızda mutlaka kitapla tanışın. Sporun zirvesi olimpiyat. Fedakar olur ve çalışırsanız, iş disiplininiz varsa memleketinize çok büyük faydalar sağlamak istiyorsanız memleketiniz vatanınızı seviyorsanız, Yusuf ve İlayda’nın ülkemize sağladığı katkıyı hiçbir mesleki ve branşta sağlayamazsınız. Bana kalırsa Türkiye’ye olan borçlarını binlerce kez ödediler. Ülkemizin inanılmaz reklamını yaptılar. Sporun verdiği itibari kolay kolay başka meslek vermez. Çalışırsak Çankırı’dan da milli sporcularımız çıkar. Birçok mesleği yapın başarı elde edin ama sporun size çok şey sağlayabileceğini unutmayın. Sporun maddi manevi çok büyük katkıları olur sizlere. İlerde mesleğinizde çok başarılı olmak istiyorsanız hayatınızda spor bulunsun, hayatınızın bir parçası olsun. Bir spor dalını yapın” dedi.

        Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan vatandaşlarla buluştu
        Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan vatandaşlarla buluştu
        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ile milli atıcılar, Çankırı'd...
        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ile milli atıcılar, Çankırı'd...
        Çankırı'da öğrenciler tarafından Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Çankırı'da öğrenciler tarafından Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı'da kitapseverlerle bulu...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı'da kitapseverlerle bulu...
        Çerkeş'te tiyatro oyunu sergilendi
        Çerkeş'te tiyatro oyunu sergilendi
        Çankırı Kitap Günleri devam ediyor
        Çankırı Kitap Günleri devam ediyor