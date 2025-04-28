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        Çankırı'da vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

        ÇANKIRI'da yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 20:47 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:50
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        Çankırı'da vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi
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        ÇANKIRI'da yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Olay, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yapımı süren Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatta vince çıkmaya çalışan Mehmet K. (54), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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