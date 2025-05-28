Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

        ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:46 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANKIRI’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Çankırı karayolu İnandık köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin K. (55) yönetimindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Azime K.’nın (51) hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ile otomobildeki Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Putin açıklaması
        Trump'tan Putin açıklaması
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Çankırı'daki lise öğrencileri Türkiye'nin lezzetlerini pansiyonlarında tadı...
        Çankırı'daki lise öğrencileri Türkiye'nin lezzetlerini pansiyonlarında tadı...
        ÇAKÜ'de mezuniyet törenleri başladı
        ÇAKÜ'de mezuniyet törenleri başladı
        Şabanözü'nde okuma bayramı ve mezuniyet töreni yapıldı
        Şabanözü'nde okuma bayramı ve mezuniyet töreni yapıldı
        Şabanözü'de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı
        Şabanözü'de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı
        ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi
        ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi
        Yeniden Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi yapıldı
        Yeniden Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi yapıldı