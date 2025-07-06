Çankırı'da orman yangını (2)

'4HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Çankırı Valiliği’nden orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.03'te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, Ilgaz ilçemizin Çeltikbaşı ile Yuvasaray köyleri arasında orman yangını meydana geldiği bildirilmiştir. İhbarın alınmasının ardından ilgili tüm ekipler hızla bölgeye sevk edilmiştir. Saat 15.22 itibariyle yangına ilk müdahale gerçekleştirilmiş olup, söndürme çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. İlk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangına müdahalede; 3 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 1 greyder, 28 pick-up araç, 257 personel görev almakta olup, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir. AFAD, UMKE, jandarma, belediyeler ve orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm görevli ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın da bu süreçte yetkililerin yönlendirmelerine hassasiyetle uyması büyük önem taşımaktadır" denildi.