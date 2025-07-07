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        Çankırı'da orman yangını (3)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIIlgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 07.07.2025 - 00:25
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        Çankırı'da orman yangını (3)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yangına ilişkin açıklama yapan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Yangının saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alındığı müjdesini verebiliriz. Takribi değerlendirmelerimizde 4 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğünü değerlendiriyoruz. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarımız başladı. Bundan sonraki adli ve idari süreçleri devam edecektir" dedi.

        'CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK'

        Ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Taşolar, “Ankara Orman Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde, il jandarma komutanlığımız, AFAD, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımız güzel bir iş birliği ve koordinasyon örneği sergiledi. Bizler için çok tehlikeli olabilecek ve ciddi bir orman alanına zarar verebilecek bir yangını çok şükür ucuz atlattık. Ben başta bölge müdürümüz olmak üzere, kaymakamımıza, AFAD başkanımıza, Kızılay başkanımıza ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Can ve mal kaybımız çok şükür yok. Arkadaşların göstermiş olduğu fedakarca emek ve çalışmayla 4 hektarlık bir alanla bu yangını ucuz atlattık" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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