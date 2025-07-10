Çankırı'da orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu- Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahale başlattı. Ayrıca jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye sivil araçların geçişine izin vermiyor.

ÇANKIRI'daçıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip ile yangına müdahale sürüyor.

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