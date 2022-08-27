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Uluslararası Çankırı Tuz Festivali başladı

AA

Uluslararası Çankırı Tuz Festivali başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesince düzenlenen Uluslararası Çankırı Tuz Festivali başladı.

Belediye önünden kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinlikte, protokol üyelerince, tuz, yöresel ürün ve sanayi fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Fuar yolundaki program, TÜRKSOY Türk Dünyası Dans Topluluklarının gösterisin ardından mehteran gösterisi ile sürdü. Yaren ve seymen gösterilerinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, konuşmasında, festival dolayısıyla belediyeyi kutladı.

Cumhur İttifakına değinen Yılık, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin özgüveni, ana damarıdır. Cumhur İttifakı, geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür, Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin hem 100. yıl dönümünü kutlayacak hem de Cumhuriyet'in güvencesi olan Cumhur İttifakının muhteşem başarısı Allah'ın izniyle yaşanacaktır." dedi.

Anadoluyu karış karış gezip gönüllere misafir olduklarını dile getiren Yılık, "İl il Anadolu'yu gezmekte, adım adım 2023 hedefimize büyük bir kararlılıkla yürümekteyiz. 2023 Türk milletinin ve Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Cumhur İttifakı milletimizin ruhu kökünden doğmuş, istikbal ve istiklal hedefleri ile devleşmiş, Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın teminatıdır. " diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da ağustos ayının Türk'ün zaferler ayı olduğunu söyledi.

Tarihi hafızanın çok önemli olduğunu vurgulayan Durmaz, "Milli kimliklerin inşasında tarihi hafıza çok önemlidir. En başta tarihimizle bugünü buluşturmak, yarını inşa etmek açısından önemlidir. Biz de tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeyle 2023'e giriyoruz. 1453'te Konstantinapol'ü İstanbul yapan şuurla 2053'e, 1071 Malazgirt Zaferinden aldığımız ilhamla 2071 hedeflerine yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise Çankırı'da turizmin kılcal damarlarını açıp, şehri Türkiye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Dünyada ilk üçe giren tuz madeni ülkemize 400 yıl yetebilecek rezerve sahip. Bugün sizleri kaya tuzunun başkentiyle tanıştırıyoruz. Tuz mağaramız çok yakın zamanda yer altı tuz şehri ile cazibe merkezi olmaya hazır. Daha şimdiden yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından şarkıcı Soner Kabadayı konser verdi.

Program, sosyal tesis alanları, kent meydanı, modern itfaiye binası ve çay ıslahı başta olmak üzere yaklaşık 680 milyon değerindeki 53 projenin temel atma ve açılış töreni ile sona erdi.

Açılışa, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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