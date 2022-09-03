Çankırı'da 9. Geleneksel Kurşunlu Bal Festivali başladı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Kurşunlu Bal Festivali başladı.

İlçe meydanında düzenlenen açılış töreninde mehteran eşliğinde Şehitler Parkı'na kortej yürüyüşü yapıldı.

Kaymakam İlyas Öztürk, burada yaptığı konuşmada, festivalde SMA hastası bebek Ömer Alp Kader için kermes de düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şakir Kaymak da festivalin amacının eğlence değil, gençlere kültürlerin aktarılması olduğunu dile getirdi.

Kurşunlu balını dünyaya duyurmak istediklerini aktaran Kaymak, katılanlara teşekkür etti.

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