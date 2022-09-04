9. Geleneksel Kurşunlu Bal Festivali'nde yöresel yemek ve bal yarışması yapıldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Kurşunlu Bal Festivali'nde yemek ve bal yarışı yapıldı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen yarışmada ilçede üretilen bal ve yöresel yemekler yarıştı.

Programa katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Abdurrahman Öz, Belediye ve Kaymakamlığın girişimi sonucu Kurşunlu balının patentinin alınacağını ümit ettiklerini söyledi.



Bal denilince Ege, Karadeniz veya Güneydoğu Anadolu bölgelerinin akla geldiğini dile getiren Öz, "Ama demek ki Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi akla gelecek. Açıkçası beni çok mutlu etti. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve festivalde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Şakir Kaymak da festivalin dolu dolu geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.





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