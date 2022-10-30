Çankırı'da geleneksel yöntemlerle kurutulan çeltik sofralardaki yerini alıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hasat edilen çeltik, brandalar üzerinde geleneksel yöntemlerle kurutulup pirinç olmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çiftçiler, hasat sezonuyla hummalı çalışmalarına başladı.

Güneşli havalarda biçerdöverlerle çeltiği biçen üreticiler, araziye branda serip ürünü üzerine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor.

Güneşin altında yoğun mesai harcayan çeltik üreticileri, ilçe girişindeki geniş alana serdikleri çeltiklerini tırmıklarla karıştırarak kurutuyor.

Çeltik, kurutulduktan sonra fabrikalara satılıp pirince dönüştürülüyor.

Kızılırmak Tarım ve Orman Müdürü Serhat Kantar, AA muhabirine, nisan ayında toprak hazırlığıyla başlayan çeltiğin hasadına başlandığını söyledi.

Hasat edilen çeltiklerin yere serilerek kurutulduğunu belirten Kantar, "Kızılırmak'ta yaklaşık 25 bin ton çeltik üretiliyor. Bunun 10 bin tonu bu şekilde, kalan miktar da makinelerle kurutuluyor. Tabii zorlu bir işlem. Tek tek her gün bunlar çevriliyor. Hava durumunu dakika dakika takip ediyor çiftçilerimiz. Yağmur olacağı an koşturup kapatıyorlar üzerini, topluyorlar. Yağmur kesilir kesilmez hemen açıp tekrar tırmıklarla küreklerle çeltiği seriyorlar. Akşamları yağmur yağma ihtimaline karşı yine kapatılıyor." ifadelerini kullandı.

Kantar, Anadolu'nun en güzel pirincinin kendi bölgelerinde yetiştiğini savunarak, "Çok kaliteli, uzun taneli, çok lezzetlidir. Çankırı genelinde yaklaşık 40 bin dönüm civarında çeltik arazimiz var. 1600 dekarı Ilgaz ilçesinde, sarı kılçık adlı özel bir çeşit yetiştiriliyor. 7 bin dekar civarı Çankırı'nın 3 köyünde yapılıyor, kalan 31 bin 500 dekar da bölgemizde var. Türkiye'nin yaklaşık yüzde 3'lük üretimi bölgemizden elde ediliyor." dedi.

Kurutma makinesinin kapasitesinin fazla, bölgedeki arazinin de parçalı olması nedeniyle bütün ürünün makinelerde kurutulamadığına dikkati çeken Kantar, kurutma makinesi için proje hazırladıklarını kaydetti.

- "Sabah 8'den akşam 5'e kadar buradayız"

Çeltik üreticisi ve Aşağıalagöz köyü Muhtarı Latif Güdür de 140 dönüm alandan 90 tona yakın ürün aldığını dile getirdi.

Ürünlerini geleneksel yöntemlerle kuruttuklarına işaret eden Güdür, "Burada toplulaştırma olmadığı, arazi parça parça olduğu için elle kurutuyoruz. Çeltikleri çadırlara dağıtıyoruz, tırmıklarla küreklerle karıştırarak kurutuyoruz. Sabah 8'den akşam 5'e kadar buradayız." diye konuştu.

Üretici Eyüp Şahbaz da 50 dönüm arazisi bulunduğunu, dönümden 750 kilograma kadar verim aldıklarını anlatarak, "Ürünü büyük zahmetlerle kurutuyoruz. Traktörlerle elimizle yabalarla aktarıyoruz, tırmıklıyoruz. Ondan sonra hepsini bir araya toplayıp tüccara veriyoruz. Geçen sene verim 300 kiloya kadar düşmüştü, bu sene 750-800'e kadar çıktı. Randımanlarda ise biraz düşüş var." dedi.

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