Çankırı'da judocular yeni sezon için kurban kesti

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Gençlik Spor Kulübü judocuları yeni sezona kurban keserek başladı.

Eldivan ilçesi Seydiköy'de bulunan Hacı Murad-ı Veli Türbesi'nde gerçekleşen kurban kesim törenine antrenör Hayriye Başak ile veliler ve sporcular katıldı.

Antrenör Başak, burada yaptığı açıklamada, yeni sezona başlarken kazalardan korunmak için sporcu ve velilerle birlikte kurban kestiklerini, dua ettiklerini belirtti.

Yeni sezonda sporcularla yoğun bir tempoda antrenmanlarını sürdüreceklerini dile getiren Başak, sporcularla birlikte büyük başarılar hedeflediklerini kaydetti.













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