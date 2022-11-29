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Türkiye'nin en az merkez nüfusuna sahip ilçesi Bayramören'de 476 kişi yaşıyor

AA

Türkiye'nin en az merkez nüfusuna sahip ilçesi Bayramören'de 476 kişi yaşıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da temiz havası, doğası ve sakinliğiyle huzurlu bir yaşam sunan ve Türkiye'nin en az merkez nüfusuna sahip ilçesi Bayramören'de 476 kişi yaşıyor.

Kent merkezine 117 kilometre uzaklıktaki Bayramören, 1990 yılında ilçe oldu. İlçeye bağlı 3 mahalle ve 27 köy bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Bayramören'e bağlı köylerde 1957 kişi, ilçe merkezinde ise 476 kişi ikamet ediyor.

Kastamonu sınırında, etrafı dağlar ve ormanlarla çevrili ilçede yaz aylarında nüfus artıyor. Türkiye genelinde Bayramören kütüğüne kayıtlı 24 bin 292 kişi bulunuyor.

İlçede ceviz üretimi ön plana çıkarken, cevizli çörek de ilçenin önemli lezzetleri arasında yer alıyor.

Bayramören, uluslararası yamaç paraşütü şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor.

İlçede bulunan yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Önemli asayiş olayının yaşanmadığı ilçe, sakinlerine huzurlu bir yaşam sunuyor.

Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, AA muhabirine, Bayramören'in Türkiye'nin en küçük ilçe merkezi olduğunu söyledi.

İlçede yaz aylarında nüfusta yoğunluk yaşandığını belirten Muratoğlu, "Nüfusumuz resmi kayıtlarda 476 olarak görünüyor. Nüfus yaz aylarında gurbetteki vatandaşlarımızın ilçeye gelmesiyle üç beş katı yükseliyor. Köylerimizin nüfusuyla Türkiye'de en küçük ilçe değiliz ama ilçe merkez nüfusunu baz alacak olursak, Türkiye'nin en küçük ilçesiyiz." dedi.

İlçe nüfusunun az olması nedeniyle belediye gelirinin de düşük olduğuna dikkati çeken Muratoğlu, "Belediye katkısının düşük olması bizi yaz aylarında zorluyor. Hizmet veriyoruz, bu hizmeti de 476 kişi olan ilçe nüfusumuza gelen ödenekle yapıyoruz. Bu bizi zorluyor ama yine üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

Daha güzel hizmet verebilmek için ilçe nüfusunun artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Muratoğlu, hemşehrilerine ikametlerini Bayramören'e aldırmaları çağrısında bulundu.

İlçede uluslararası yamaç paraşütü şampiyonası düzenlendiğine dikkati çeken Muratoğlu, "İlçemizdeki pistlerin yarışmacılar tarafından çok beğenildiği, dünya çapında, Türkiye'de de öncelikli, en güzel uçuş yerlerinden olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.

İlçenin daimi nüfusunu genellikle kamu kurumlarındaki memurların oluşturduğunu anlatan Muratoğlu, yaşayanların çok az kısmının çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, kalanının emekli olduğunu kaydetti.

- "Burada temiz hava alıyorum"

İlçe sakinlerinden 76 yaşındaki Mutlu Pamukçuoğlu da Ankara'da yaşadığını, 1995 yılında emekli olduktan sonra yaz aylarını ilçede geçirdiğini söyledi.

İlçenin genellikle yaşlı nüfusa sahip olduğunu belirten Pamukçuoğlu, "Burada temiz hava alıyorum, seviyorum burayı. Yazın nüfus artar, bizim gibi emeklilerin çoğu gelir, burada evine bakar, havasını alır, bahçesiyle ilgilenir." dedi.

Havva Davut da İstanbul'da yaşadığını, yaz aylarını Bayramören'de geçirdiğini dile getirdi.

Yazları Bayramören'in çok güzel olduğunun altını çizen Davut, "Burada hayat güzel, evimizle, bahçemizle uğraşıyoruz. Burası sağlıklı ama büyükşehirde kışın daha rahat oluyor, burada ısınma problemi oluyor." diye konuştu.

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