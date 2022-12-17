Kurşunlu Belediyesi hasat ettiği 15 ton nohudu ilçe sakinlerine ulaştırıyor

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde belediyeye ait arazide yetiştirilen 15 ton nohut, ilçe sakinlerine dağıtılıyor.

Kurşunlu Belediyesine ait 65 dönüm arazide yetiştirilen nohut, hasat edilmesinin ardından beşer kiloluk paketler halinde tüm ilçe sakinlerine ulaştırılmaya başlandı.

Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, AA muhabirine, "Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına Projesi" ile arazilerine nohut ekme kararı aldıklarını söyledi.

Toplam 15 ton nohut hasat ettiklerini anlatan Kaymak, "Hasat ettiğimiz nohudu hem örnek olması için hem de üretime teşvik etmek amacıyla tüm halkımıza dağıtıyoruz. 5 kiloluk paketlere koyduk. Bunları öğrenci yurtlarımıza, öğrenci evlerimize, köylerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize de dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Gelecek yıl için arpa, daha sonra mercimek üretimi yapmayı planladıklarını dile getiren Kaymak, "Amacımız üretimi teşvik etmek, özellikle kadın kooperatifleri oluşturmak. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başladık. Kooperatifimizdeki bayanlara Kurşunlu'da bu işin olacağını göstermek istiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Ayşe Yıldırım da Kaymak'a teşekkür ederek daha fazla üretim yapılması temennisinde bulundu.





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