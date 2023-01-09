Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Ayaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Alejandro Martinez'in "Geride Kalan" başlıklı fotoğrafına oy veren Ayaz, çevre-yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" ve sporda da Sergen Sezgin'in "Kökbörü" adlı fotoğrafını tercih etti.

Vali Ayaz, Anadolu Ajansı'nın hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeleri vatandaşlara en doğru şekilde aktarılması noktasında büyük hizmet gördüğünü söyledi.

AA'nın yaygın fotoğraf ağıyla da dünyada ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri görsel olarak da önlerine serdiğini belirten Ayaz, "Tabi tüm muhabirlerimizin büyük emekleri sonrasında oluşan fotoğrafları biz de keyifle oyluyoruz. Tekrar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Günümüz dünyasında en önemli güvenlik unsurlarından birisi de bilgi güvenliği. Onun için gerçekten yaşanan gelişmelerin halkımıza doğru bir şekilde aktarılması noktasında çok doğru araçlara ve kurumlara ihtiyacımız var. Anadolu Ajansı da bu noktada çok büyük hizmet görmekte." ifadelerini kullandı.









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