Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheliye ait 6 adreste yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, 30 sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.