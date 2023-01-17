Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheliye ait 6 adreste yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, 30 sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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