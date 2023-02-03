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İçişleri Bakanı Soylu, Eldivan hükümet konağının açılışında konuştu: (2)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Eldivan hükümet konağının açılışında konuştu: (2)

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah 14 Mayıs'ta bu millet, feraset sahibi bir millettir, gereğini yerine getirecektir. Buna olan inancım tamdır. Bu yürüyüş kesilmeyecektir Allah'ın izniyle." dedi.

Soylu, Türkiye'nin kendi mühimmatlarını, İHA'larını, SİHA'larını, şehir hastanelerini, dünyanın en büyük barajlarını yaptığını ve kendi gazını çıkarmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin yürüyüşünü, Türkiye Yüzyılı'yla hem 20'nci yüzyılın eksiklerini kapatarak hem de 21'nci yüzyılın altyapısını yapmaya çalışarak sürdüreceğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Tam 300 yıldan beri ecdadımıza da çok çektirdiler. Söyleyeceğim şudur, hepimiz faniyiz. Uzun olan öteki dünyadır. Hepimiz sınavdayız. Bu sınavda etrafımızdaki coğrafyayı görüyoruz. Madem o kadar itibarlıydınız Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, gıda krizini çözseydiniz. Tahıl koridorunu açsaydınız. Amerika bizden zengin değil mi? Zengin. Almanya bizden zengin değil mi? Zengin ama itibar zengini değil, sömürge zengini. Tıpış tıpış Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Tıpış tıpış Türkiye'nin ayağına geldiler mi? Geldiler. Ne dediler? 'Tayyip Erdoğan, şu tahıl koridorunu açar mısın? İki ülkeyi bir arada konuşturur musun?' Hani Almanya itibarınız var, hani Amerika itibarınız var, itibarınızı ortaya koysaydınız. İtibarları kalmadı. Anadolu coğrafyasının ve onun evlatlarının itibarları var bugün. Bunu çok net bir şekilde bütün dünya gördü ve takip etti."

- "Bu yürüyüş kesilmeyecektir"

Şimdi bambaşka bir yolculuğa çıktıklarını, çalıştıklarını, gayret gösterdiklerini ve mücadele ettiklerini dile getiren Soylu, "İnşallah 14 Mayıs'ta bu millet, feraset sahibi bir millettir, gereğini yerine getirecektir. Buna olan inancım tamdır. Bu yürüyüş kesilmeyecektir Allah'ın izniyle. Bunu hep beraber sağlayacağız. Hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Büyük şehirlerde, her yerde uyuşturucuyla mücadele ettiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bana da çok kızıyorlar. Niye kızıyorlar? 'Okulların önünde uyuşturucu satan varsa ayağını kırın.' demişim polise. Şimdi yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın kardeşim. Bu kadar basit. Tarihin en büyük uyuşturucuyla mücadelesini yapıyoruz. Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz. Sabahın 4'ünde, 5'inde illere gidiyoruz, operasyonun düğmesine basıyoruz. Allah polisimizi, jandarmamızı muhafaza etsin diyoruz. Yola çıkıyorlar, kimi almaları gerekiyorsa alıyorlar. Şunu söylüyorum, aile birlikteliklerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi ve insanımızı cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Bizi dinimizden, inancımızdan, geleneğimizden, göreneğimizden, aile töremizden, ana babamızın bize öğrettiklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar."

Eskiden deprem, sel gibi afetler olduğunda "Nerede bu devlet?" denildiğini anımsatan Soylu, şimdi ise devlet ve milletin elinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "Vatandaşımın başına bir iş geldiğinde siz oraya gitmezseniz size bunun hesabını sorarım." diye talimat verdiğini anlatan Soylu, şunları belirtti:

"Hem o sorar hem bu millet sorar. Bunun inancı içindeyiz. Şimdi Allah'a hamdolsun bu devlet ve bu millet, elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Tüm arkadaşlarımızla, bütün kurumlarımızla çalışıyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Burada sizi eski halinize döndürmeden buradan ayrılmayacağız. 65 bin ev yapıldı sadece 2-2,5 yıl içinde afetzedelere. Öyle sosyal konut değil. Öyle yap da git konutlar değil. Birinci sınıf konutlar. Köylerdeki konutlarda, Tayyip Erdoğan bize dedi ki 'Öyle köy evleri yapacaksınız ki bundan sonra gelecek nesillerimiz onu örnek alacaklar. Sadece insanların o dönemdeki afetlerden dolayı karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları gidermek için değil, örnek konutlar yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz.' Şimdi birinci sınıf konutlar yapılıyor. Geldiğimiz nokta şurası, eğer köyün elektriği kesilmişse helikopterlerle o köye jeneratör indirdiğimiz, bir hastanın bir ilacı varsa, o hastaya o ilacı helikopterle götürdüğümüz kimseyi yalnız bırakmadığımız bir tabloyu bu devlet oluşturuyor."

Konuşmanın ardından yeni hükümet konağının açılış kurdelesinin kesildiği törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni hükümet konağı binasını gezen Soylu, daha sonra Eldivan Belediyesi ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

(Bitti)


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