Çankırı'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Ilgaz Belediyesi tarafından Hatay'ın Erzin ilçesinde depremzedeler için aşevi kuruldu. Depremzedelere ve kurtarma personeline sıcak yemek ikramında bulunan Ilgaz Belediyesi personeli, buradan farklı bölgelere de yemek gönderiyor.

Ayrıca ilçeden bugüne kadar 18 tır gıda ve insani yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

- Bayramören

Çankırı'nın Bayramören ilçesinden de deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

İlçeden 5 minibüs gıda, giyim, ısınma ve jeneratör ile 2 kepçe ve 3 personel de deprem bölgesine sevk edildi.

- Yapraklı

Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör'ün de aralarında bulunduğu 14 kişilik ekip, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Ayrıca ilçeden 2 tır yardım malzemesi ile 2 kepçe de bölgeye gönderildi.

- Orta

Çankırı'nın Orta ilçesinden 7 tır gıda ve insani yardım malzemesi ile 6 kepçe ve kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca ilçeden 1 cenaze nakil aracı ile 70 kişi, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgede bulunuyor.







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