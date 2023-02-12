Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkazdan kurtarılanların sayısı 68'e ulaştı

ÇANKIRI (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altından kurtarılan vatandaşların sayısının 68'e ulaştığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Besni ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, yaşanan felaketin yaralarını sarmak üzere oluşturulan ekiplerce yürütülen yoğun çalışmalarda görev alan tüm personelin dişini tırnağına takarak gücünün son noktasına kadar gayret gösterdiğini söyledi.

Adıyaman'ın Besni ilçe merkezindeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ayaz, "İlçe merkezinde yer alan 27 enkazdan, altında insanların bulunabileceği değerlendirilen 13 enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 6'sında çalışmalar tamamlanırken, 7'sinde ise 24 saat esaslı çalışmalar devam ediyor. Çankırı İl AFAD Müdürlüğünün genel koordinasyonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sedat Barutcu ve Çankırı Belediyesi İtfaiye Amiri Serhat Serdaroğlu’nun takibinde yürütülen çalışmalarda 30 farklı ekip görev yapıyor." dedi.

Ayaz, Besni ilçesinin köylerinde de 723 hasarlı binanın bulunduğunu, buradaki vatandaşlar için de 456 çadırın köylere ulaştırıldığını bildirdi.



Yardımların her saat artarak devam ettiğini aktaran Ayaz, "Depremzedelerimizin sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması için ilçe merkezinde 6 farklı noktada dağıtım yapılmakta olup 2 yeni noktanın hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Muhtelif gıda, içme suyu, giyecek, battaniye, hijyen malzemeleri, bebek bezi ve mama gibi acil ihtiyaçların karşılanması için 11 farklı depoda vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaktadır. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları yerinde tespit edilerek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve jandarma ekiplerimizce karşılanmaktadır." diye konuştu.

Depremin ilk anından beri büyük bir fedakarlık ve dayanışma örneği göstererek bölgeye destek veren tüm vatandaş ile kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ayaz, "Maalesef 306 vatandaşımız ilçe genelinde vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ekiplerin canhıraş çalışmaları ile ilçede enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 68'e ulaştı. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Hayatın bir an önce normalleştirilebilmesi için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Besni ilçesinde en son Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin çalışması sonucu 13 yaşındaki Hanım Güllü depremin 145'inci saatinde kurtarılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.