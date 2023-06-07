Çankırı'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Atkaracalar ilçesinde geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere kermes düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan bölgeye yardım için Atkaracalar ilçesindeki vatandaşlar kermes düzenlemeye karar verdi.

Şehit Hakkı Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste, vatandaşların evlerinde hazırlayıp getirdikleri gıda ürünleri ve öğrenciler tarafından yapılan resimler yer aldı.

Vali Abdullah Ayaz, katıldığı kermeste, emeği geçen herkese teşekkür etti.





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