Eldivan'da özel eğitim öğrencilerinin yaptığı resimler sergilendi

ÇANKIRI (AA) - Eldivan ilçesinde düzenlenen "Hayaller Gerçek Olsun" resim Yarışması sergisi düzenlendi.
Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu tarafından özel eğitim öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma kapsamında yapılan resimlerin yer aldığı sergi düzenlenen törenle açıldı.
Sergide eserleri inceleyen Kaymakam Merve Ayşe Büyükuçar, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kaan Küçük, Okul Müdürü Mehmet Selçuk Çağlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.