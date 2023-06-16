Yapraklı ilçesi yağmurların ardından açan güneşle yeşil tonlara büründü

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ÇANKIRI (AA) - Yapraklı ilçesinde bahar dönemindeki yağışların ardından açan güneşle doğa, yeşil tonlara bürünüp çiçeklerle bezendi.

İlçede bulunan 1604 rakımlı Hazım Dağlı Tabiat Parkı ve Büyükyayla mevkisi, geç gelen baharın renkleriyle tamamen canlandı.

Temiz havası, dağları, yaylaları ve yeşeren doğasıyla ilçe, ziyaretçi ve fotoğrafseverleri çekmeye başladı.

Hazım Dağlı Tabiat Parkı kolay ulaşımı, manzarası ile günübirlik ziyaretçilerin dışında doğa yürüyüşü yapmak, bisiklet sürmek, manzara seyretmek, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri de cezbediyor.





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