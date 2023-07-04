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Traktörde öğrendiği sürücülüğü İstanbul trafiğinde pekiştiren kadın halk otobüsü şoförü oldu

AA

Traktörde öğrendiği sürücülüğü İstanbul trafiğinde pekiştiren kadın halk otobüsü şoförü oldu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaşayan 48 yaşındaki üç çocuk annesi kadın, köyünde traktör kullanarak sürücülüğü öğrendi, yıllarca İstanbul trafiğinde profesyonel taşımacılık yaparak pişti, şimdi halk otobüsü kullanıyor.

Eldivan ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olan Taş, sürücülüğü babasının yardımıyla kendilerine ait traktörde öğrendi. Taş, daha sonra evlenerek İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'da kendi aracıyla yıllarca öğrenci ve turist taşımacılığı yapan Taş, daha sonra Çankırı Belediyesinin açtığı otobüs şoförlüğü sınavını kazanarak memleketi Çankırı'ya döndü.

Yaklaşık bir ay önce direksiyonun başına geçen Taş, ilçe sakinlerine güler yüzle hizmet veriyor.

Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç çocuğunun yanı sıra bir de torunun olduğunu belirterek, her gün aynı heyecanla direksiyon başına geçtiğini söyledi. Taş, "Çocukluk hayalim olan şoförlük işini yaptığım için çok mutluyum. Bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen'e teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Esen de şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına bir süre önce 28 yeni halk otobüsü aldıklarını anlattı.

Kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini dile getiren Esen, "Çankırı'daki otobüslere de kadın eli değdi. Şimdi otobüslerimizi kullanan iki kadın şoför kardeşimiz var. Bu beni de hemşehrilerimizi de mutlu ediyor." dedi.

Taş'ın kullandığı otobüse binenler de kadın şoförün nezaket ve titizlikle işini yapmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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